Cyberpunk 2077: la prossima patch arriverà a breve e non stravolgerà il gioco

Dalle informazioni emerse grazie ad una recente conferenza con gli azionisti di CD Projekt RED abbiamo potuto scoprire quando arriverà la prossima patch di Cyberpunk 2077 e quale sarà la sua portata.

Nel documento pubblicato online si parla infatti di un aggiornamento in arrivo entro le prossime due settimane, il quale però non porterà grossi cambiamenti. Gli sviluppatori parlano delle varie patch pubblicate in passato distinguendo quelle più piccole da quelle più imponenti e, stando alle loro parole, il prossimo update appartiene purtroppo alla prima categoria. È quindi improbabile che aggiornando il gioco di ruolo ambientato a Night City alla nuova versione si potranno notare grossi cambiamenti ed è invece più probabile che la patch punti a sistemare bug e altri piccoli problemi tecnici.

Ci sono però delle buone notizie sulle future patch, dal momento che il team di sviluppo ha concentrato le proprie forze sul mettere una pezza ai problemi tecnici più gravi con la prima ondata di aggiornamenti e tutti gli update che arriveranno nei prossimi mesi dovrebbero iniziare ad apportare delle modifiche più evidenti al gioco.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul futuro del gioco, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore sono stati trafugati i codici sorgente di Cyberpunk 2077 e Witcher 3.