Oltre Cyberpunk 2077, il prossimo gioco solo su PC, PS5 e Xbox Series X: The Witcher 4?

In occasione di un nuovo incontro con gli investitori di CD Projekt RED, come facilmente prevedibile, il rinvio di Cyberpunk 2077 è stato al centro delle riflessioni condivise con la dirigenza della software house.

In particolare, nell'indagare dalla natura delle motivazioni che hanno spinto gli autori a posticipare ancora una volta la data di lancio, c'è stato modo di ribadire l'impegno richiesto da uno sviluppo cross-gen. Adam Kicinski, CEO di CD Projekt RED, ha infatti colto l'occasione per evidenziare come la versione PC e next gen di Cyberpunk 2077 sia pronta, mentre i lavori sono ancora in corso per quanto riguarda PlayStation 4 e Xbox One. I due hardware hanno complicato il completamento dell'ottimizzazione del gioco, una circostanza che tuttavia non dovrebbe verificarsi con il prossimo progetto della software house polacca.



"Stiamo per pubblicare un gioco che, ad essere onesti, è un gioco next gen - ha evidenziato Adam Kicinski discutendo di Cyberpunk 2077 - e lo stiamo preparando per hardware abbastanza datati, che pongono alcune specifiche sfide che non si presenteranno nei progetti futuri, o almeno non nel prossimo". Una considerazione decisamente interessante, che conferma indirettamente come il titolo successivo al GDR ambientato a Night City sia destinato esclusivamente a nuovi hardware.



Il pensiero, evidentemente, va subito ad un possibile The Witcher 4. Già in primavera erano infatti giunte le prime conferme dalla Polonia su di un nuovo capitolo della saga: che quest'ultimo sia destinato esclusivamente a PlayStation 5, Xbox Series X e PC? Per saperne di più, non resta che attendere!