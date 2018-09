Cyberpunk 2077 è protagonista della nuova copertina di EDGE

Come testimoniato da un'immagine apparsa su reddit, Cyberpunk 2077, il nuovo RPG in prima persona di CD Projekt RED, sarà il protagonista della nuova copertina del noto magazine britannico EDGE.

Come immaginabile, la notizia ha immediatamente scatenato la gioia dei fan che attendono con ansia la nuova opera degli autori di The Witcher, dal momento che, grazie al numero 324 del magazine, emergeranno certamente tante nuove informazioni sul gioco nei prossimi giorni. Tenendo inoltre conto che la software house polacca permetterà di osservare e probabilmente provare con mano il suo gioco, è possibile ipotizzare che Cyberpunk 2077 non sia così lontano dalla sua release come in tanti temono (nonostante CD Projekt abbia chiarito che lo sviluppo non può ancora dirsi vicino alla sua fine). Potete ammirare la copertina di EDGE in calce alla notizia.

Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One ad una data di lancio ancora non annunciata. CD Projekt ha condiviso diversi dettagli sul gioco nelle scorse settimane, confermando ad esempio che il numero delle quest sarà simile a quello visto in The Witcher 3, e che molti edifici di Night City saranno esplorabili internamente. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Cyberpunk 2077.