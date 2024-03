Cyberpunk 2077: prova gratis disponibile su PS5 e Xbox, quante ore si può giocare?

Come promesso nei giorni scorsi, CD Projekt RED ha da oggi reso disponibile la prova gratuita di Cyberpunk 2077, accessibile per i possessori di console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Scopriamo di più sull'offerta con cui lo studio polacco invita nuovi utenti nel suo mondo di gioco Sci-Fi.

Come specificato sulle pagine ufficiali di CD Projekt RED, la versione di prova di Cyberpunk 2077 è da ora disponibile su PS5 e Xbox Series X|S e lo rimarrà fino alle ore 8:59 dell'1 aprile. Sarà necessario effettuare un download di circa 100GB su entrambe le piattaforme.



In questo lasso di tempo potrete iniziare ad orientarvi tra le strade di Night City, ma la è bene tenere a mente che c'è un limite di tempo ben specifico: potrete giocare soltanto fino a 5 ore complessive. Dopodiché, la prova terminerà e se vorrete continuare la vostra avventura nei panni di V dovrete necessariamente passare all'acquisto definitivo del gioco. In caso decidiate di comprare Cyberpunk 2077, tutti i progressi raggiunti in questa versione di prova saranno trasferiti nell'edizione completa del gioco.



Vi segnaliamo inoltre che è previsto esclusivamente l'accesso al gioco base di Cyberpunk 2077, e che non ci sarà modo di provare i contenuti dell'espansione Phantom Liberty. Inoltre, non è richiesto alcun tipo di abbonamento per scaricare la prova gratuita, e non avrete quindi bisogno né di PlayStation Plus né di Xbox Game Pass Core.

