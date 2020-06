Cyberpunk 2077: lo abbiamo provato, le nostre impressioni questa settimana

La settimana inizia con una notizia estremamente piacevole: finalmente possiamo dirvi di aver provato Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di CD Projekt RED in arrivo a fine anno. Francesco Fossetti, Todd e Marco Mottura hanno passato qualche ora in compagnia di questo ambizioso progetto e sono pronti a raccontarvi succosi dettagli. Quando? Molto presto.

Al termine dell’evento Night City Wire del 25 giugno potremo condividere con voi le nostre impressioni su vari aspetti della produzione, dal comparto tecnico al gameplay, fino alla narrazione e alle scelte estetiche e stilistiche adottate dallo studio polacco. In arrivo anche approfondimenti e interviste con membri chiave del team di sviluppo, che abbiamo potuto intervistare recentemente.

L’invito dunque è quello di seguire lo showcase Night City Wire sul canale Twitch di Everyeye.it giovedì pomeriggio dalle 16:00 e passare poi dalla nostra home page al termine della trasmissione per leggere la nostra prova sul campo.

Inizialmente atteso per metà settembre, Cyberpunk 2077 esce il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, compatibile sin da subito con PlayStation 5 e Xbox Series X, in entrambi i casi con migliorie tecniche rispetto alle versioni current gen, una seconda grande patch con ulteriori ottimizzazioni per le console next-gen è attesa per il 2021.