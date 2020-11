Cyberpunk 2077 per PS4 sarà su due Blu-Ray, lo sviluppo è costato più di GTA 5?

In attesa del Night City Wire di giovedì 19 novembre emergono ulteriori dettagli su Cyberpunk 2077, il nuovo attesissimo progetto di CD Projekt RED. Secondo una compagnia di analisi polacca, il gioco sarebbe costato più di GTA V e gli analisti si aspettano al lancio un successo commerciale simile a quello di GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

Secondo le stime di DIMBOSS, Cyberpunk 2077 potrebbe toccare quota 21 milioni di copie distribuite nelle prime settimane e un totale di 34 milioni di unità nel primo anno di vita. Stando ai dati diffusi dalla società di analisi, Cyberpunk 2077 sarebbe un progetto da 1.2 miliardi di PLN (costi di marketing inclusi), circa 300 milioni di euro al cambio attuale, cosa che renderebbe il gioco uno dei più costosi della storia dei videogiochi.

In confronto, The Witcher 3 Wild Hunt è costato 310 milioni di PLN, circa quattro volte meno di Cyberpunk 2077. Si tratta di una cifra simile a quella spesa da Rockstar Games per lo sviluppo e la promozione di Grand Theft Auto V, cifra stimata in oltre 260 milioni di dollari, questi dati però non sono mai stati confermati dall'azienda americana.

Altra notizia emersa, questa volta su AltChar, conferma di fatto che la versione PS4 (e presumibilmente, quella per Xbox One X) sarà ospitata su due Blu-Ray, come testimoniato dalla copertina dell'edizione standard, che include anche adesivi, cartoline, una mappa e alcuni contenuti digitali.