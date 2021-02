Cyberpunk 2077 per PS4 è la nuova offerta del giorno su Amazon

Cyberpunk 2077 Day One Edition è in offerta su Amazon.it al prezzo più basso di sempre, 49.99 euro invece di 69.99 euro, con uno sconto pari a 20 euro sul prezzo di listino della versione PlayStation 4.

Cyberpunk 2077 D1 Edition costa 49.99 euro su Amazon.it, questa edizione include una serie di bonus fisici come adesivi, compendio di Cyberpunk 2077, custodia con copertina reversibile, cartoline di Night City e la mappa della città, oltre a contenuti digitali esclusivi: colonna sonora, libretto digitale con una selezione di bozzetti, manuale di Cyberpunk 2020, sfondi e il fumetto digitale La Tua Voce. Un pacchetto piuttosto ricco per vivere al meglio l'esperienza di Cyberpunk 2077, l'offerta è valida solamente sulla D1 Edition e solo per la versione PS4/PS4 PRO, compatibile anche con PlayStation 5.

Recentemente CD Projekt RED ha pubblicato la patch 1.1 di Cyberpunk 2077, un secondo major update è atteso per febbraio e ulteriori patch verranno diffuse nei prossimi mesi mentre nella seconda metà dell'anno inizierà la pubblicazione dei DLC gratis e più avanti entro fine anno arriverà anche l'aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S, con ottimizzazioni tecniche e migliorie pensate per sfruttare le potenzialità delle due console di nuova generazione.