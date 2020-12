Cyberpunk 2077 su PS4: Sony sta concedendo i rimborsi a giocatori insoddisfatti

Il PlayStation Store non offre un vero e proprio sistema di rimborsi ben regolamentato, come avviene ad esempio su Steam, ma in casi eccezionali non ha mai negato il riaccredito della somma spesa. Quello che sta accadendo con Cyberpunk 2077 sembra rientrare a pieno diritto tra quei casi.

Come abbiamo evidenziato in un nostro speciale, la versione PS4 di Cyberpunk 2077 ha numerosi problemi: oltre ai bug che affliggono anche altre versioni del gioco, offre una risoluzione bassa e vistosi cali di frame rate che compromettono la giocabilità. CD Projekt RED è al corrente della situazione e sta già lavorando al miglioramento dell'esperienza - di recente è stato pubblicato l'hotfix 1.04 per Cyberpunk 2077 - ma i giocatori meno pazienti stanno già chiedendo il rimborso della somma spesa direttamente a Sony, come emerge in un topic di Reddit molto frequentato.

Il creatore della discussione afferma di essere riuscito ad ottenere un rimborso nonostante avesse già superato le due ore di gioco, anche se l'operazione non è stata agevole. Ha dovuto attendere un'ora prima di poter parlare con un responsabile, ma alla fine ci è riuscito. La dipendente con cui ha parlato ha confessato che aveva già ricevuto altre richieste di rimborso prima della sua, e che Sony sta per sporgere reclamo a CD Projekt RED per lo stato in cui ha pubblicato il gioco (vi invitiamo a prendere quest'informazione con le pinze).

Nel topic di Reddit, linkato in calce, ci sono molte altre testimonianze di giocatori che sono riusciti ad ottenere il riaccredito, molti dei quali hanno dovuto insistere per poter fare valere le proprie ragioni. Accanto a loro, tuttavia, ce ne sono tanti altri ai quali la richiesta è stata rifiutata. Secondo un utente, dipende molto dal responsabile che risponde al telefono.