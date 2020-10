Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One: alcune versioni estere non includeranno l'italiano

Manca ormai meno di un mese al debutto di Cyberpunk 2077 e nel corso delle ultime ore il sito ufficiale di CD Projekt RED si è aggiornato con una serie di informazioni molto utili per i giocatori che vogliono importare la propria copia dall'estero e risparmiare qualcosina sull'edizione fisica.

Spesso infatti non si conoscono le lingue incluse nelle versioni di altri paesi e occorre attendere che un prodotto arrivi sugli scaffali per scoprirlo. In questo caso il team di sviluppo polacco ha deciso di fare un servizio utile e di pubblicare un elenco con le lingue incluse in ciascuna versione del gioco, sia nel formato fisico che in quello digitale. Per quello che riguarda la lingua italiana (testi e doppiaggio), questa sarà presente esclusivamente nelle versioni del gioco vendute nei seguenti paesi: Italia, Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Malta, Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Olanda, Australia e Nuova Zelanda. Ciò significa che acquistando il gioco nel Regno Unito non si potrà in alcun modo giocare in italiano. L'assenza di dettagli sulla possibilità di scaricare lingue aggiuntive lascia inoltre ben poche speranze sull'eventuale arrivo di "DLC" che consentono di ampliare la rosa di lingue per i sottotitoli e per il doppiaggio.

Prima di lasciarvi al sito ufficiale con tutte le informazioni sull'argomento, vi ricordiamo che nella versione italiana di Cyberpunk 2077 ci sarà anche il lip-sync.