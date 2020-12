Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One bombardato di recensioni negative su Metacritic

Che le versioni console di Cyberpunk 2077 siano in cattivo stato, è innegabile. Le cose vanno molto meglio se eseguite in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma su PS4 e Xbox One il GDR è afflitto da numerosi problemi tecnici e bug. Adesso, i giocatori stanno esprimendo tutto il loro disappunto anche tra le pagine di Metacritic.

Nel momento in cui vi scriviamo, la versione PS4 di Cyberpunk 2077 possiede uno user score estremamente negativo pari a 2,3 e basato sulle valutazioni di 2571 utenti. Per quanto riguarda la critica, al momento è presente un'unica recensione, quella di JeuxVideo che ha assegnato un voto pari a 35. Le cose vanno leggermente meglio sulle piattaforme di Microsoft, ma ciò non significa che siano positive: la versione Xbox One ha uno User Score pari a 2,7, sulla base di 856 valutazioni. Le recensioni della critica sono due: il 35 di JeuxVideo e il 68 di GamePro Germany.

CD Projekt RED, dal canto suo, ha preso atto dello stato del gioco su console e sta già agendo di conseguenza. Tanto per cominciare, ha deciso che darà il massimo dei bonus a tutti gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 per il duro lavoro che hanno svolto, indipendentemente dai rating. Gli esecutivi hanno confessato di "aver sottostimato il tempo e la complessità del lavoro necessario per renderlo una realtà". Inoltre, ha già cominciato a lavorare alla risoluzione di bug e problemi tecnici: ieri è stato pubblicato l'hotfix 1.04 di Cyberpunk 2077 su PS4 e PC, al quale faranno seguito tanti altri aggiornamenti nelle prossime settimane.