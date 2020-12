Cyberpunk 2077 su PS4 Xbox One: è polemica, da OpenCritic alle scuse di CD Projekt

Si continua a parlare delle versioni PlayStation 4 e Xbox One di Cyberpunk 2077, nella giornata di ieri CD Projekt RED ha pubblicato un lungo messaggio di scuse per la community, questo però non è stato ben digerito da tutti, come dimostrano alcuni post social.

In particolare è John Walker di Rock Paper Shotgun a riportare in auge le polemiche facendo presente come la frase "avremmo dovuto dedicare maggiore attenzione alle versioni per PS4 e Xbox One" sembri mancare di rispetto ad una parte del pubblico, considerando che Cyberpunk 2077 è stato annunciato nel 2012 e che PS4 e Xbox One sono sempre state le piattaforme console di riferimento del team polacco. Viene poi evidenziata la dichiarazione di un membro dello studio che solamente poche settimane fa parlava delle versioni old-gen come "pronte e perfettamente giocabili." Il messaggio di Walker ha avuto grande eco e tantissimi Retweet, segno di come il giornalista abbia toccato un nervo evidentemente scoperto per la community.

Altra notizia riguarda il messaggio comparso sulla pagina di Cyberpunk 2077 su OpenCritic, il celebre aggregatore fa notare come "il gioco può contare su performance significativamente diverse in base alle piattaforma e il voto medio che vedete potrebbe non rappresentare l'esperienza globale su tutte le console e PC. OpenCritic e vari media pensano che CD Projekt abbia nascosto il vero stato del gioco su PS4 e Xbox One. Questo messaggio sparirà a febbraio 2021."