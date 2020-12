Cyberpunk 2077 su PS5: il confronto con la versione PC, le immagini

Alla vigilia del lancio di Cyberpunk 2077, i giocatori sono ormai ansiosi di potersi avventurare tra le suggestive vie di Night City, per un viaggio all'insegna di azione e perdizione.

Nella breve attesa che ancora separa gli appassionati dal fatidico 10 dicembre 2020, emergono alcuni interessanti dettagli legati alla versione console del titolo. Dalla redazione di VGC, giunge infatti un confronto tra la performance di Cyberpunk 2077 su PlayStation 5 e su di un PC di fascia alta, equipaggiato con la seguente configurazione:

GeForce RTX 2070;

Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz:

16GB of RAM;

Impostazioni gioco: qualità grafica massima, ray tracing a livelli medi;

In assenza di una patch next-gen, la cui pubblicazione resta attesa per il 2021, la performance su PlayStation 5 è testata tramite la versione PlayStation 4 in azione con retrocompatibilità. Complessivamente, dopo circa un'ora di test, la redazione di VGC riferisce - a livello meramente grafico - di una buona resa da parte della versione console di Cyberpunk 2077. Si segnala ad ogni modo una significativa riduzione di NPC e veicoli per le strade di Night City, oltre ad un'attesa carenza nel sistema di illuminazione, se confrontato con quello disponibile su PC. Per presentare le differenze tra le due versioni, VGC ha creato un'apposita galleria immagini di Cyberpunk 2077 su PC e PS5.



In attesa del lancio, ricordiamo che la nostra Redazione sarà live su Twitch con una maratona di preparazione a Cyberpunk 2077, vi aspettiamo sul Canale Twitch di Everyeye!