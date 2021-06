Cyberpunk 2077 per PS5 e PS4 è di nuovo disponibile sul PlayStation Store

Dopo quasi sette mesi dalla rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store, il gioco di CD Projekt RED torna ora disponibile sul marketplace di Sony, in vendita da oggi e compatibile con PS4 e PS5 in retrocompatibilità.

Lo studio polacco ricorda inoltre che nella seconda metà del 2021 arriverà un aggiornamento gratuito all'edizione next-gen per PlayStation 5, scaricabile da tutti i possessori della versione PS4. Con una nota inoltre il team sottolinea che "gli utenti potrebbero continuare a riscontrare alcuni problemi di prestazioni con l'edizione PS4 mentre CD Projekt RED lavora ulteriormente per migliorare la stabilità su tutte le piattaforme. Giocare su PS4 Pro e PS5 offrirà la migliore esperienza di Cyberpunk 2077 su console PlayStation."

CD Projekt RED segue quindi la policy di Sony che aveva sconsigliato di giocare a Cyberpunk 2077 su PS4 Standard, garantendo performance e ottimizzazioni adeguate su PS4 PRO e PlayStation 5 in retrocompatibilità. Si chiude quindi una vicenda durata molti mesi, poco prima dello scorso Natale Sony ha rimosso il gioco dal PlayStation Store, assicurando che il titolo sarebbe tornato in vendita una volta risolti i problemi tecnici e collaborando al tempo stesso con CD Projekt RED per gestire i rimborsi.

Cyberpunk 2077 ha ricevuto l'aggiornamento 1.23 la scorsa settimana mentre non c'è ancora traccia dei DLC gratis, in arrivo presumibilmente a partire dai prossimi mesi.