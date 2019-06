Cyberpunk 2077 anche su PS5 e Xbox Scarlett? A CD Projekt piacerebbe

Erano in molti a temere che Cyberpunk 2077 potesse slittare direttamente alla prossima generazione di console, visto il dilatarsi dei tempi di sviluppo. In ogni caso, prima i cartelloni pubblicitari e poi la stessa CD Projekt RED hanno confermato che il titolo uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Dal momento che la generazione attuale si trova agli sgoccioli, è lecito chiedersi se Cyberpunk 2077 arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett in futuro. C'ha pensato Tom Philips di Eurogamer a chiederlo in nostra vece al Lead Quest Designer Paweł Sasko in un'intervista rilasciata a margine dell'E3 2019. Lo sviluppatore ha spiegato che al momento il team di sta focalizzando, com'è giusto che sia, sullo sviluppo delle tre versioni già annunciate. L'intenzione del team, tra l'altro, è quello di evitare i crunch time. In ogni caso, ai ragazzi polacchi "in futuro piacerebbe portare Cyberpunk 2077 sulle piattaforme di prossima generazione".

Sia PlayStation 5 che Xbox Scarlett saranno retrocompatibili, pertanto saranno perfettamente in grado di far girare Cyberpunk 2077. Sasko, in ogni caso, ha lasciato intendere che in futuro, quando i lavori su PS4 e Xbox One saranno ultimati, potrebbero prendere in considerazione l'idea di sviluppare una versione del gioco apposita per la next-gen, con tutte le migliorie del caso. Purtroppo, non ha voluto dirci se hanno già ottenuto l'accesso ai dev-kit delle nuove console!

Staremo a vedere. Nel frattempo, segnatevi sul calendario la data del 16 aprile 2020, quando finalmente avremo l'opportunità di giocare alla versione completa del titolo. Intanto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Cyberpunk 2077 a cura del nostro Alessandro Bruni.