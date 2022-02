Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S: l'upgrade è promosso o bocciato?

Dopo un'attesa protrattasi per oltre un anno, è finalmente disponibile la versione next gen di Cyberpunk 2077, con il team di sviluppo che punta a riscattarsi dopo il tormentato debutto che ha interessato il titolo su PS4 e Xbox One.

Grazie ai contenuti della patch 1.5 di Cyberpunk 2077, su Night City sorge dunque una nuova alba, rischiarata da luci al neon e dai proiettili esplosi dalle armi da fuoco. Tra l'innesto di una protesi e l'altra, il nostro Alessandro Bruni è tornato a calcare le strade della megalopoli plasmata da CD Projekt RED, con l'obiettivo di scoprire cosa sia effettivamente cambiato nel gioco con l'esordio dell'update destinato a PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Con un'analisi che spazia tra le migliorie apportate al comparto tecnico e le novità proposte in termini di gameplay e immersività, la patch 1.5 di Cyberpunk 2077 è l'assoluta protagonista di un video dedicato, firmato dalla Redazione di Everyeye. Saliti in sella alla versione PlayStation 5 dell'ambizioso GDR, è tempo di scoprire se l'aggiornamento next-gen ha colpito o meno nel segno. Per scoprire ogni dettaglio sulla nuova versione dell'epopea ambientata a Night City, vi lasciamo dunque alla visione del nostro video dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!