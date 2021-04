Cyberpunk 2077, tra PS5 e Xbox Series X, multiplayer e perdite: gli ultimi dati

Con la pubblicazione di un nuovo report finanziario da parte di CD Projekt RED, sono emerse interessanti informazioni legate all'esordio dell'epopea di Night City, che ha fatto segnare alla software house oltre 13 milioni di copie vendute per Cyberpunk 2077 in un solo mese.

Il tormentato lancio che ha accompagnato l'atteso GDR, tuttavia, ha comunque lasciato il proprio segno sulle performance commerciali della produzione. Secondo quando riferito dal team polacco, il programma Help Me Refund sarebbe costato a CD Projekt circa 2 milioni di dollari, con circa 30.000 utenti rimborsati per l'acquisto di Cyberpunk 2077. Questa tuttavia sarebbe solamente la proverbiale punta dell'iceberg, almeno stando allo studio del report compiuto da ArsTechnica e dall'analista videoludico Mike Futter.



Questi ultimi evidenziano infatti come il programma Help Me Refund includa solamente i costi dei rimborsi effettuati direttamente da CD Projekt RED. Al computo sarebbero però da aggiungere anche 10,65 milioni di dollari di rimborsi operati dagli altri rivenditori digitali e fisici nel 2020. Non solo: nel report CD Projek RED stima inoltre in 38,34 milioni di dollari i rimborsi e le mancate vendite per Cyberpunk 2077 nel 2021, sulla base delle informazioni ricevute dai canali di distribuzione. Complessivamente, dunque, una prima stima delle perdite si attesterebbe sui 51,2 milioni di dollari.



Dal report, emerge tuttavia anche un certo ottimismo nei confronti del rilancio del gioco in vista delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077. In merito, il CEO di CD Projekt RED, Adam Kicinski, afferma che queste potrebbero avere "un'influenza significativa sulle vendite e sull'atmosfera generale che circonda Cyberpunk 2077". Infine, dalla dirigenza della software house giungono aggiornamenti sulla componente multiplayer del GDR. Kicinski conferma che quest'ultimo è ancora in sviluppo, anche se la maggior parte del team è al momento impegnata nel miglioramento dell'esperienza single player, con una pubblicazione che avverrà "passo a passo".