Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X: problemi con l'upgrade in Europa

Anticipato da una serie di avvistamenti e leak, l'annuncio della pubblicazione a sorpresa della patch next gen di Cyberpunk 2077 è infine giunto nel corso di un nuovo appuntamento comunicativo targato CD Projekt RED.

Sembra tuttavia che l'accesso all'upgrade gratuito stia causando non pochi grattacapi nel Vecchio Continente. In particolare, sono molti i giocatori europei che sui forum stanno segnalando l'impossibilità di avere accesso all'opzione per scaricare la versione PlayStation 5 o Xbox Series X|S del gioco. Il problema sembra essere dovuto all'edizione di Cyberpunk 2077 in loro possesso.

Come molti ricorderanno, in effetti, in occasione del lancio del GDR si era discusso della consegna in Europa di copie fisiche del gioco afferenti ad un'area geografica differente da quella di destinazione. Tale circostanza sta ora impedendo ai giocatori interessati di procedere con l'upgrade gratuito alla versione PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077.



Al momento, tale circostanza è confermata dal servizio di supporto di CD Projekt RED, che ribadisce l'impossibilità di procedere con l'upgrade in caso di non coincidenza tra codice regionale della propria copia fisica e area di residenza. Verosimilmente, la software house polacca potrebbe essere al lavoro per risolvere l'inconveniente, ma per saperne di più non resta altro da fare che attendere comunicazioni.