Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X: rispondono i vertici CD Projekt RED

Il 2020 videoludico si è aperto con una significativa sequenza di posticipi: dopo Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers, negli scorsi giorni CD Projekt RED ha annunciato che anche Cyberpunk 2077 non rispetterà la data di uscita prevista inizialmente.

L'esordio del gioco è stato ritardato al mese di settembre, scelta che ha aperto la strada a voci di corridoio e indiscrezioni che vorrebbero il titolo in arrivo anche su console next-gen. Su questa eventualità, i dirigenti della software house polacca sono stati interrogati dagli investitori, durante un meeting finanziario. Ad offrire delucidazioni in merito è stato il CFO Piotr Nielubowicz, cha ha affermato quanto segue: "Attualmente, Cyberpunk è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Non è cambiato nulla in merito a quei piani".



Ha fatto eco a questa dichiarazione anche Adam Kiciński, il CEO di CD Projekt RED: "Procediamo secondo i medesimi piani che avevamo definito. - ha ribadito quest'ultimo - [Cyberpunk 2077] è stato sempre concepito per [PS4 e Xbox One]. Stiamo pensando alla next-gen, ma per ora, siamo concentrati sull'attuale generazione. Il piano è ancora valido". Queste le parole dei vertici del team di sviluppo autore di The Witcher 3: Wild Hunt.



In chiusura, rammentiamo che Cyberpunk 2077 arriverà anche su Google Stadia, in una data ancora non specificata da Google e CD Projekt RED.