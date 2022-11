Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S: grafica più 'pulita' con la Patch 1.61 e FSR 2.1

La notizia dell'implementazione di FSR 2.1 con la Patch 1.61 di Cyberpunk 2077 non poteva passare innoservata dalle parti di Digital Foundry; il noto collettivo di giornalisti ha così deciso di condurre delle analisi sui benefici apportati dall'utilizzo dell'upscaler di AMD su PS5 e Xbox Series X/S.

Dai test condotti da DF emergono da subito gli evidenti vantaggi offerti dall'adozione dell'ultima versione di FidelityFX Super Resolution su ecosistemi basati su hardware AMD che, come le console Sony e Microsoft di ultima generazione, non possono sfruttare le tecnologie di upsampling in Deep Learning come NVIDIA DLSS.

La natura open source di FSR 2.1 ha consentito a CD Projekt di facilitare l'integrazione di questa tecnica di upscaling 'intelligente' su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, garantendo all'utente finale delle migliorie prestazionali che si riflettono a cascata sulla bontà della grafica.

I benefici offerti dall'utilizzo in ambiente console di FSR 2.1 sembrano essere davvero tanti: i ragazzi di Digital Foundry citano ad esempio le migliorie restituite nella rappresentazione a schermo della pelle o dei capelli dei personaggi. Il vantaggio più evidente dell'upscaler di AMD, a detta di DF, è però rappresentato dalla maggiore nitidezza e 'pulizia dell'immagine' nel rendering degli elementi in lontananza; ingrandendo l'inquadratura dei fondali si può apprezzare l'aumento del livello di dettaglio di ogni singolo elemento architettonico o naturale di Night City, con oggetti meno 'scalettati' e dai bordi più definiti.

Le analisi svolte da Digital Foundry, insomma, confermano quanto emerso al lancio della Patch 1.61 con FSR 2.1 che mette il turbo a Cyberpunk 2077 su Steam Deck. La console ibrida di Valve, da questo punto di vista, è la perfetta cartina tornasole dei benefici promessi dall'adozione delle nuove tecnologie di upscaling su 'ecosistemi chiusi' come lo stesso Deck e le piattaforme casalinghe, con tanti che si chiedono se saranno proprio gli upscaler 'intelligenti' a esorcizzare lo spettro del ritorno dei giochi nextgen a 30fps su PS5 e Xbox Series X.