Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S: ecco i primi video gameplay dalla patch nextgen

A conferma delle recenti anticipazioni sulla patch nextgen di Cyberpunk 2077, CD Projekt coglie l'opportunità offertagli dallo streaming del 15 febbraio per mostrare le primissime scene di gameplay di Cyberpunk per PS5 e Xbox Series X/S tratte dall'attesissima patch nextgen.

L'update del chiacchierato kolossal fantascientifico con protagonisti il netrunner V e il suo "alter-ego olografico" Johnny Silverhand non si limita ad un mero "restyling" del comparto grafico ma apporta tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni all'esperienza di gioco.

L'elenco delle novità ludiche, contenutistiche e tecniche dell'aggiornamento gratuito di Cyberpunk 2077 per piattaforme di ultima generazione comprende una riformulazione del sistema di illuminazione dinamica, l'aumento generalizzato della qualità degli asset che compongono la giungla di asfalto silicio di Night City e una pletora di interventi per la stabilità del titolo.



Tra le funzionalità citate dai due video gameplay ripubblicati da CD Projekt sul proprio canale YouTube ufficiale, viene confermato il supporto al Ray Tracing in 4K dinamici, dei tempi di caricamento estremamente ridotti e numerose altre aggiunte visive e tecniche, come il supporto ai trigger adattivi e al feedback aptico del DualSense di PS5.



Fateci sapere con un commento se approfitterete dell'occasione per rigiocare a Cyberpunk 2077 su console nextgen o se state aspettando proprio il lancio di questa patch per immergervi nelle atmosfere sci-fi dell'ultimo GDR a mondo aperto degli autori della serie di The Witcher. Per quanto concerne le tempistiche di lancio dell'update nextgen, presumibilmente verranno condivise a breve da CD Projekt contestualmente alla pubblicazione delle note della patch 1.5 con le novità previste per tutte le piattaforme.