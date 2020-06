Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X: parte la sfida dei design fan made!

Attraverso i propri canali social, i ragazzi di CD Projekt partecipano "indirettamente" alla sfida sui design fan made di PS5 e Xbox Series X. La software house polacca ha infatti deciso di dare visibilità alle immagini realizzate dagli appassionati sulle console nextgen ispirate a Cyberpunk 2077.

Servendosi dell'hashtag ufficiale del kolossal sci-fi in arrivo a settembre su PC, PS4 e Xbox One, i rappresentanti della casa di sviluppo di The Witcher 3 hanno invitato gli appassionati a condividere le proprie reinterpretazioni di PlayStation 5 e Xbox Series X dedicate, appunto, all'avventura che attende il netrunner V e Johnny Silverhand.

Le versioni customizzate di PS5 e Xbox Series X a tema Cyberpunk 2077 s'aggiungono alla già folta schiera di design fan made di PS5 e di personalizzazioni sulla console nextgen di Microsoft, con lavori ispirati alle serie videoludiche più amate e a combinazioni di colori che non passano mai di moda, come il look total black.

Nell'attesa che si faccia il 17 settembre per tuffarci nelle atmosfere futuristiche dell'ultima opera di CD Projekt RED, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate degli screenshot 8K di Cyberpunk 2077 realizzati con una Rete Neurale.