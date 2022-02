Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X|S: l'upgrade next-gen arriva domani a sorpresa?

Dopo molteplici rinvii sulla tabella di marcia del supporto post lancio al titolo, il team di CD Projekt RED ha annunciato un nuovo evento speciale a tema Cyberpunk 2077.

In programma per la giornata di domani, martedì 15 febbraio 2022, quest'ultimo sarà trasmesso in diretta streaming, sul canale Twitch ufficiale della software house. Viste le parole utilizzate da CD Projekt RED in occasione della comunicazione, in moltissimi hanno pensato ad un imminente annuncio della data di lancio della versione next gen di Cyberpunk 2077. In verità, però, il team di sviluppo potrebbe avere in cantiere una sorpresa ancora più grande per il pubblico.

A suggerirlo, è un'immagine che immortala la sezione di Xbox Store dedicata ai giochi ottimizzati per Xbox Series X|S. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, tra i titoli in questione fa ora la propria comparsa anche Cyberpunk 2077! Tale circostanza, portata all'attenzione del grande pubblico da parte del noto utente "Idle Sloth", sembra suggerire l'intenzione di CD Projekt RED di procedere con uno shadow drop della versione PS5 e Xbox Series X|S del suo ambizioso RPG. A dispetto di ogni previsione, dunque, l'upgrade next-gen potrebbe diventare disponibile nel corso della giornata di domani, martedì 15 febbraio.



Per avere delle certezze in merito, sarà necessario attendere ancora poche ore. Nel frattempo, ricordiamo che anche la patch PS5 di Cyberpunk 2077 è stata avvistata nel database PlayStation alcune settimane fa.