E se Cyberpunk 2077, PS5 e Xbox Series X uscissero nello stesso periodo?

Quest'oggi, purtroppo, abbiamo appreso che la data di lancio di Cyberpunk 2077 è stata rinviata ancora una volta. Prima prevista per il 17 settembre, è ora stata spostata al 19 novembre.

Due mesi in più che gli sviluppatori impiegheranno per bilanciare il gameplay e risolvere i bug di un prodotto che può già definirsi completo. Dopo aver metabolizzato la brutta notizia, non abbiamo potuto fare a meno di notare che la nuova data di pubblicazione di Cyberpunk 2077 cade in quello che dai più viene considerato come il periodo perfetto per il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X. Anticiperebbe il Ringraziamento (26 novembre) e il Black Friday (27 novembre) di una settimana, e inoltre sarebbe in linea con le date di lancio di Xbox One (22 novembre 2013) e PlayStation 4 (15 novembre 2013 in USA, 29 novembre 2013 in Europa).

È possibile che CD Projekt RED non abbia scelto la data del 19 novembre a caso: e se l'intenzione dei ragazzi polacchi fosse proprio quella di lanciare Cyberpunk 2077 assieme a PlayStation 5 e Xbox Series X? Un'ipotesi tutt'altro che improbabile: lo studio ha più volte ribadito che le versioni next-gen del gioco verranno lanciate dopo quelle per PS4, Xbox One e PC (attualmente in corso di rifinitura), ma questo non impedirebbe ai neo-acquirenti di PS5 e Xbox Series X di comprare anche Cyberpunk 2077, visto che le console sono entrambe retrocompatibili. Coloro che lo acquisteranno su Xbox One, tra l'altro, hanno già la sicurezza dello Smart Delivery: la loro copia di Cyberpunk 2077 verrà automaticamente e gratuitamente aggiornata alla versione Xbox Series X quando verrà resa disponibile.

Non dimentichiamo, infine, che gli ultimi rumor provenienti da Amazon France danno PlayStation 5 in uscita il 20 novembre... Coincidenze? Voi cosa ne pensate?