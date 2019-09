Cyberpunk 2077: pubblicato il trailer in giapponese del Tokyo Game Show

Come sappiamo Cyberpunk 2077 sarà presente al Tokyo Game Show e per l'occasione Spike Chunsoft (publisher del gioco in Giappone) ha pubblicato il primo trailer doppiato in giapponese.

Si tratta dello stesso cinematic trailer mostrato all'E3 di Los Angeles, con l'unica differenza del doppiaggio in giapponese anzichè in lingua inglese, per il resto la clip non mostra sequenze inedite di alcun tipo. Spike Chunsoft ha approfittato dell'occasione per annunciare il cast dei doppiatori:

V (Uomo) (doppiato da Chikahiro Kobayashi)

V (Donna) (doppiato da Risa Shimizu)

Johnny Silverhand (doppiato da Toshiyuki Morikawa)

Jackie Welles (doppiato da Youji Ueda)

Dexter DeShawn (doppiato da Ryuuzaburou Ootomo)

Placide (doppiato da Yasuhiro Mamiya)

Brigitte (doppiato daKaori Yamagata)

Non è chiaro al momento se la compagnia abbia in serbo la pubblicazione di altro materiale per il Tokyo Game Show 2019 (in programma dal 12 al 15 settembre) in questo caso potrebbe comunque trattarsi di video già diffusi in Occidente e ora portati all'attenzione del pubblico asiatico in versione ufficiale.

Cyberpunk 2077 uscirà in contemporanea mondiale il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in seguito il gioco di CD Projekt RED vedrà la luce anche su Google Stadia. Recentemente lo studio polacco ha confermato la presenza del multiplayer e di DLC post lancio.