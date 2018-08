Cyberpunk 2077 può già essere giocato dall'inizio alla fine

In un'intervista concessa ad Engadget nel corso della Gamescom 2018, il produttore Richard Borzymowski ha dichiarato che Cyberpunk 2077 può già essere giocato per intero, dall'inizio alla fine.

Ciò, ovviamente, non significa che il gioco è pronto per la pubblicazione, ma si tratta senza dubbio di un importante traguardo nel processo di sviluppo. Come lo stesso Borzymowski ha specificato, c'è ancora molto fare in futuro: bisogna aggiungere altri asset, effettuare ulteriori sessioni di playtesting e risolvere gli immancabili bug.

Con quest'unica informazione a nostra disposizione è davvero difficile, se non impossibile, capire a che punto si trova realmente lo sviluppo e quanto tempo ci separa dall'uscita del gioco. Possiamo, tuttavia, provare a fare qualche confronto con altre produzioni. God of War, ad esempio, divenne giocabile dall'inizio alla fine nel dicembre del 2016, per poi uscire ad aprile 2018. Spider-Man, invece, ha raggiunto questo stadio all'inizio di quest'anno, con il lancio ufficiale previsto tra poche settimane, il 7 settembre.

CD Projekt RED ha più volte espresso l'intenzione di volersi prendere tutto il tempo necessario al fine di realizzare un prodotto all'altezza delle aspettative. Cyberpunk 2077 non si è ancora mostrato al pubblico con un vero e proprio video di gameplay, ma è stato nuovamente presentato a porte chiuse nel corso della Gamescom con la medesima demo dell'E3 2018 giocata in maniera differente. Il nostro Francesco Fossetti ha avuto di vederlo in azione: per tutti i dettagli, vi consigliamo di leggere la sua anteprima.