Cyberpunk 2077: PureArts presenta le action figure di V e della moto Yaiba Kusanagi

Sono finalmente disponibili le prime immagini delle action figure di Cyberpunk 2077 realizzate dall'azienda PureArts su licenza ufficiale di CD Projekt. Le tre statuette celebrative saranno dedicate al personaggio di V, nella sua doppia versione maschile e femminile, e alla Yaiba Kusanabi, la moto alimentata a energia nucleare.

Pur senza mostrarci il modellino della moto, PureArts coglie al volo l'occasione fornitagli dall'apertura dei preordini delle action figure di V per darci modo di ammirarle nel dettaglio. La reinterpretazione del personaggio di Cyberpunk 2077 è in scala 1 a 6 e presenta le stesse fattezze del doppio modello poligonale scelto da CD Projekt per rappresentare il volto "standard" di V, ossia quello che troveremo inizialmente nell'editor dell'eroe del kolossal sci-fi.

Entrambe le action figure di PureArts presentano degli arti snodabili e vantano delle personalizzazioni per le mani e gli elementi di equipaggiamento innestati nell'avambraccio: viene ricreato persino il dettaglio della banda illuminata che corre lungo tutto il colletto interno della giacca di V e della luce gialla pulsante sulle sue scarpe. I primi 250 appassionati che prenoteranno le action figure di V, riceveranno come bonus anche lo Spider Bot della Militech.

Tutto ciò, naturalmente, si rifletterà sul prezzo di acquisto di ciascuno di questi oggetti del desiderio per i collezionisti videoludici: si parte infatti dai 229 dollari del preordine della statuetta singola di V (maschile o femminile) per arrivare ai 799 dollari della collezione definitiva che comprende entrambe le versioni del protagonista di CP2077, lo Spider Bot e la moto Yaiba Kusanagi. La spedizione delle action figure dovrebbe avvenire a settembre, presumibilmente in coincidenza dell'uscita di Cyberpunk 2077 prevista per il 17 dello stesso mese su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.