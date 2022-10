Cyberpunk 2077: il QA esterno ha mentito a CD Projekt sulle proprie capacità?

Cyberpunk 2077 sta vivendo una seconda giovinezza dopo l'update dedicato ad Edgerunners, con il titolo Sci-Fi che ha nuovamente scalato le classifiche di Steam, ha raggiunto le 20 milioni di copie vendute ed è stato rivalutato da molti utenti a seguito di tutte le patch pubblicate da CD Projekt RED.

Rimane difficile, in ogni caso, dimenticare il lancio disastroso con cui il più ambizioso progetto di CD Projekt si è presentato al day one. Uno dei problemi più evidenti della produzione è stato indubbiamente il comparto tecnico, che ha causato disagi in particolar modo sulle versioni console a causa della presenza di bug, crush e via dicendo.

Lo scorso giugno, un report di Upper Echelon Gamers affermava che Quantic Lab, team di Quality Assurance con sede in Romania, aveva mentito a CD Projekt Red sulle qualifiche e l'esperienza dei tester QA forniti per Cyberpunk 2077. Il CEO di Quantic Lab Stefan Seicarescu ha replicato alle accuse senza però essere totalmente chiaro sulla questione, ed ora un nuovo report di PC Gamer getta ombra sulla compagnia.



Il report include le testimonianze di otto ex e due attuali dipendenti di Quantic Lab che hanno affermato che il management di Quantic Lab ha mentito a numerosi clienti sulle dimensioni dell'azienda, nonché sulla qualifica e l'esperienza dei suoi dipendenti. Quantic Lab avrebbe lavorato ben oltre le proprie possibilità e accettava costantemente progetti aggiuntivi nonostante avesse una forza lavoro insufficiente. Il report afferma che Quantic Lab stava lavorando contemporaneamente su NBA 2K21 e Cyberpunk 2077, e ciò ha comportato un esaurimento delle risorse e dei dipendenti.

"Del team di 30 persone [inizialmente assegnate a Cyberpunk 2077], penso che solo 10 di loro avessero esperienza in QA", è quanto afferma una fonte anonima entrata in contatto con PC Gamer.

Queste accuse sono state ulteriormente aggravate dalle affermazioni delle fonti su retribuzione bassa, crunch e morale basso. Secondo quanto riferito, coloro che hanno trascorso da uno a tre anni presso l'azienda sono stati rapidamente promossi a "lead tester" e sono stati anche costretti a mentire ai clienti attuali e potenziali sulle dimensioni e sull'esperienza dei dipendenti di Quantic Lab.