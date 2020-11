Cyberpunk 2077: quando esce il nuovo gioco degli autori di The Witcher 3?

Annunciato nel 2012 e più volte rimandato, Cyberpunk 2077 è in dirittura di arrivo. Inizialmente atteso per il 19 novembre, il gioco è stato rinviato ma l'attesa non sarà troppo lungo. Quando esce Cyberpunk 2077? Ecco la nuova data.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 10 dicembre 2020 su PC, PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X e Google Stadia, sin dal day one il gioco sarà compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, la patch next-gen arriverà però nel corso del 2021, la finestra di lancio non è stata ancora resa nota. In rete è stato avvistato un bundle Xbox Series X di Cyberpunk 2077, il pacchetto includerà la console e una copia del gioco, anche in questo caso prezzo e data di uscita non sono stati annunciati.

Come gira Cyberpunk 2077 su Xbox One X e Xbox Series X? A metà novembre CD Projekt RED ha mostrato una demo del gioco in azione sulle console Microsoft e presto dovrebbe pubblicare anche un video gameplay delle versioni per PlayStation 5 e PS4/PS4 PRO, mai mostrate fino ad oggi.

Lo sapevate? L'ultimo trailer di Cyberpunk 2077 ha totalizzato 21 milioni di visualizzazioni su YouTube in soli tre giorni con oltre 200.000 like ricevuti.