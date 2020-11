Cyberpunk 2077: quando esce l'update nextgen per PS5 e Xbox Series X/S?

Mentre gli appassionati di Cyberpunk 2077 contano i giorni che li dividono dal lancio dell'attesissimo GDR a mondo aperto di CD Projekt, in molti si chiedono quando sarà disponibile l'aggiornamento che ottimizzerà il kolossal sci-fi su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nonostante la casa di sviluppo polacca non abbia ancora fornito delle indicazioni specifiche sui contenuti e sulla finestra di pubblicazione dell'update nextgen di Cyberpunk 2077, i rappresentanti dell'azienda europea hanno comunque offerto delle anticipazioni sull'aggiornamento in questione.

Partendo dalla rassicurazione che la patch nextgen di CP2077 sarà completamente gratuita per chi acquisterà il gioco sulla corrispondente famiglia di console, a fine ottobre l'amministratore delegato di CD Projekt, Adam Kicinski, ha sostenuto che i rinvii del gioco non hanno prodotto nessuna conseguenza sullo sviluppo dell'update in questione.

A detta di Kicinski, infatti, il team che si sta occupando degli ultimi ritocchi da apportare al gioco prima della sua definitiva commercializzazione non è lo stesso che è attualmente impegnato sulla realizzazione dei contenuti aggiuntivi o dell'update nextgen. Nell'ultima riunione con gli azionisti di CD Projekt, il CEO della compagnia ha ribadito il concetto e, riferendosi alle domande dei fan per l'annuncio del multiplayer di Cyberpunk 2077, ha dichiarato che "nel primo trimestre del prossimo anno avremo modo di fornirvi alcuni aggiornamenti sulla strategia che abbiamo in programma per il futuro di Cyberpunk". L'indicazione offerta da Kicinski, quindi, potrebbe riguardare anche l'annuncio della data di lancio ufficiale della patch nextgen.

Nella speranza di ricevere al più presto dei chiarimenti dalla software house di The Witcher, vi ricordiamo che l'epopea di V e Johnny Silverhand partirà il 10 dicembre su PC e console. Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro riassunto di Cyberpunk 2077 prima della recensione.