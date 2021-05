Cyberpunk 2077, quando torna su PlayStation Store? Sony non ha ancora dato l'ok

Abbiamo parlato tante volte del disastroso lancio di Cyberpunk 2077 e della clamorosa decisione di Sony di rimuoverlo dagli scaffali digitali del PlayStation Store, per cui non vi ripeteremo tutta la storia. Fatto sta che, dopo 5 mesi e molteplici patch correttive, CD Projekt RED non ha ancora ricevuto il via libera per rimetterlo in vendita.

Nonostante permanga ancora qualche problemino, il Cyberpunk 2077 di oggi è molto differente da quello arrivato sul mercato lo scorso dicembre: dal punto di vista tecnico è sicuramente molto più godibile, anche sulle piattaforme di casa PlayStation. Allo stato attuale l'RPG avrebbe tutte le carte in regola per poter essere nuovamente venduto in formato digitale, eppure non è ancora tornato sul PlayStation Store. Il motivo? Sony, alla quale spetta la decisione finale, non si è ancora espressa.

A rivelarlo è stato il CEO di CD Projekt RED Adam Kiciński, che durante l'ultima riunione con gli azionisti ha manifestato tutta la sua impotenza in questa situazione. La compagnia polacca vorrebbe riportarlo sul PlayStation Store, ma Sony è restia a dare il via libera: "Sfortunatamente, non ho informazioni al riguardo", ha dichiarato il Kiciński. "Stiamo ancora discutendo [con Sony, ndr] e il gioco continua a migliorare patch dopo patch, ci sono dei progressi tangibili, ma come abbiamo detto si tratta di una decisione esclusiva di Sony, per cui stiamo aspettando il via libera per farlo ritornare sullo store. Fino ad allora, non sarò in grado di dirvi altro".

Qualche settimana fa, i vertici di CD Projekt RED hanno affermato che la rimozione dal PlayStation Store potrebbe aver favorito le vendite di Cyberpunk 2077 sulle altre piattaforme. Per quanto riguarda le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077, vi ricordiamo che sono attese nella seconda parte di quest'anno.