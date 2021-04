Cyberpunk 2077: quando torna su PS Store? 'Non prima dell'update PS5', per gli analisti

Nell'ultimo report di mercato prodotto da Ipopema Securities e altri analisti polacchi, il ritorno di Cyberpunk 2077 su PS Store dovrebbe avvenire soltanto dopo l'uscita dell'aggiornamento che ottimizzerà il kolossal ruolistico di CD Projekt su PS5 (come pure su Xbox Series X/S).

Il rapporto pubblicato dalla società di analisi riprende le recenti anticipazioni di CD Projekt sul mezzo miliardo di euro di entrate nel 2020 e, nel legarsi alle ambizioni manifestate dalla software house di vendere Cyberpunk 2077 ancora per molti anni, prova a ipotizzare la possibile finestra temporale per il ritorno su PS Store dell'avventura di V e Johnny Silverhand.

L'analisi di Ipopema Securities sottolinea come l'assenza dal negozio digitale di Sony abbia ridotto di circa il 14% le stime di vendita previste inizialmente dagli addetti al settore. Per gli esperti interpellati da PAP Biznes, un sensibile aumento nelle copie vendute di Cyberpunk 2077 avverrà soltanto nella seconda metà del 2021, quando l'utenza console assisterà all'uscita dell'update PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk, come promesso da CD Projekt nell'ultima Roadmap stilata dalla compagnia europea.

Le analisi degli addetti al settore interpellati da PAP Biznes, è bene precisarlo, si focalizzano solo ed esclusivamente sugli aspetti economici e sul possibile andamento delle vendite nel medio periodo di CP2027. L'ultima decisione sul ritorno di PS Store di Cyberpunk 2077, infatti, spetta esclusivamente a Sony. La chiusura dei problemi del GDR sci-fi su PS4 base, come pure l'aumento delle prestazioni su PS4 PRO e la risoluzione dei bug che interessano anche le versioni per console next gen, sono solo alcuni dei fattori da tenere in considerazione e sui quali, al momento, è praticamente impossibile azzardare previsioni.

Intanto, ricordiamo a chi ci segue che CD Projekt ha pubblicato la patch 1.2 di Cyberpunk 2077: qui trovate il resoconto delle analisi di DF sull'update 1.2 di Cyberpunk su PS4 e Xbox One.