Cyberpunk 2077: quando tornerà disponibile sul PlayStation Store?

Cyberpunk 2077 è stato rimosso dal PlayStation Store il 18 dicembre scorso, sono quasi due mesi che il gioco di CD Projekt non è più disponibile in formato digitale per PS4 e PS5... ma quando tornerà disponibile?

Sono in molti a chiederselo ma come fatto notare da PushSquare, al momento non ci sono indizi concreti che possano far intuire un ritorno a breve termine. A gennaio CD Projekt ha ribadito di "essere al lavoro con Sony per risolvere la situazione" tuttavia ad oggi (a quasi due mesi dalla rimozione) non ci sono novità degne di nota all'orizzonte.

Nei mesi scorsi si è parlato anche di tensioni tra Sony e CD Projekt per i rimborsi di Cyberpunk 2077, voci ovviamente non confermate. La sensazione è che Sony voglia assicurarsi che il gioco sia in perfetto stato prima di approvarlo nuovamente, per evitare di dover concedere ulteriori rimborsi ai giocatori.

A gennaio lo studio polacco ha pubblicato la prima grande patch di Cyberpunk 2077 del 2021 la quale ha risolto molti problemi e introdotto altri bug a loro volta risolti con un hot fix. Per febbraio è atteso un secondo grande aggiornamento e chissà che possa essere proprio questa la chiave per far tornare Cyberpunk 2077 disponibile sul PlayStation Store.