Cyberpunk 2077: quando verranno pubblicate le recensioni?

Mancano due settimane esatte all'atteso lancio di Cyberpunk 2077, e siamo sicuri che molti di voi, oltre a non vedere l'ora scendere tra le strade di Night City, sono anche ansiosi di leggere i pareri della stampa specializzata.

Quando verranno pubblicate le prime recensioni? Un indizio in merito ce l'ha dato Adam Kiciński, CEO di CD Projekt RED, durante l'ultima conference call con gli azionisti. Quando gli hanno chiesto cosa ne pensa del lavoro svolto finora dal suo team, ha risposto: "È difficile condividere le nostre impressioni prima che i recensori e i giocatori abbiano avuto l'opportunità di giocarci. Beh, siamo soddisfatti. In realtà non lo saremo mai completamente, ma non fraintendetemi. Non è che non siamo sicuri di ciò che abbiamo fatto, è solo che attendiamo l'uscita tra quindici giorni. Continueremo ad aspettare, anche se le recensioni saranno pubblicate prima. Quindi, siamo in attesa un giudizio esterno. Poi tutto sarà chiaro".

In coda al suo intervento, quindi, pur non fornendo una data precisa Kiciński ha confermato che le recensioni di Cyberpunk 2077 verranno pubblicate prima del lancio del 10 dicembre. Considerata la vastità dell'esperienza - c'è uno tester che non l'ha completato neppure dopo 175 ore - è molto probabile che le copie del gioco siano già in rotta (o lo saranno a breve) verso le redazioni di tutto il mondo. Durante la riunione sono emersi anche dei dettagli sul multiplayer di Cyberpunk 2077.