Cyberpunk 2077: la demo E3 è basata su una vera build, ecco il PC su cui girava

Dopo anni d'attesa, Cyberpunk 2077 si è finalmente mostrato all'E3 2018, stupendo tutti per la sua qualità grafica. Alcuni però hanno espresso dei dubbi sulla genuinità di quanto mostrato, memori di quanto accaduto con The Witcher 3 e anche con altre compagnie, che non sempre hanno raggiunto la medesima qualità dei trailer E3 nei prodotti finali.

Per questo motivo, il co-CEO Marcin Iwiński ha tenuto a chiarire personalmente la questione. Nel corso di un podcast di Kotaku, l'esecutivo di CD Projekt RED ha assicurato che quanto visto nel trailer e nella demo a porte chiuse riservata alla stampa è basato su una build realmente esistente del gioco. L'intero team si è impegnato a creare gli asset inclusi, che verranno anche inseriti nel gioco finale.

"Da quanto ho sentito, molte compagnie hanno dei team separati al lavoro sulle demo E3 o roba simile. Noi non agiamo in questo modo. Non so se è meglio o peggio, ma per noi è un traguardo importante", ha dichiarato Iwiński. "È una build reale, non abbiamo falsificato niente. Utilizza lo stesso RED Engine di The Witcher 3: Wild Hunt, anche se il 90% è stato riscritto".

Come facilmente immaginabile, la demo E3 girava su PC. Ecco le specifiche tecniche della macchina utilizzata (comunicate da CD Projekt stessa sul server Discord ufficiale):

CPU: Intel i7-8700K @ 3.70Ghz

MB: Asus ROG Strix Z370-I Gaming

RAM: G.SKILL Ripjaws V, 2X16GB, 3000Mhz, CL15

GPU: NVIDIA GeForce GTX1080Ti

SSD: Samsung 960 PRO 512GB M.2 PCIe

PSU: Corsair SF600 600W

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Cyberpunk 2077 è in sviluppo per le piattaforme dell'attuale generazione, ma è ancora privo di una data d'uscita. Il titolo tornerà a mostrarsi alla GamesCom di Colonia che si svolgerà dal 21 al 25 agosto.