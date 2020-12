Cyberpunk 2077, ci siamo quasi! Ecco il trailer di lancio in italiano

Preferiresti vivere in pace come un Signor Nessuno, o cadere ogni volta nel pieno della gloria? È quello che ci chiedono i ragazzi di CD Projekt RED nella descrizione del trailer di lancio di Cyberpunk 2077, intitolato semplicemente "V", esattamente come il protagonista del gioco.

A due giorni dalla pubblicazione di Cyberpunk 2077, un gioco che si è fatto attendere per oltre 8 anni, lo studio polacco ci delizia con il trailer di lancio ufficiale, per l'occasione interamente doppiato in italiano - come il gioco completo. Il filmato ci accompagna dal risveglio di V, che coincide con l'inizio dell'avventura, alla sua rinascita, per poi offrirci una panoramica dei personaggi secondari, della tentacolare Night City e delle innumerevoli opportunità che concede ai giocatori che calcano le sue strade. "Preferireste vivere come un signor nessuno, oppure scrivere la storia?". Trovate il video in apertura di notizia, buona visione!

Cyberpunk 2077 verrà lanciato giovedì 10 dicembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, e sarà retrocompatibile fin dal lancio con PS5 e Xbox Series X - l'aggiornamento next-gen gratis arriverà nel 2021. Dopo aver visto il trailer di lancio, leggete anche la recensione di Cyberpunk 2077 curata dal nostro Alessandro Bruni.