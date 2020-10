Cyberpunk 2077: i quattro "Stili" di gioco di Night City nel nuovo trailer dedicato

La lunga giornata di Night City termina con l'ultimo filmato mostrato durante lo show dedicato a Cyberpunk 2077. CD Projekt RED ha infatti offerto una panoramica di tutti gli "stili" che andranno a caratterizzare gli abitanti della megalopoli sci-fi.

Nel trailer intitolato "2077 in Style" gli sviluppatori dello studio polacco hanno passato alla lente di ingrandimento i vari stili che caratterizzeranno gli abitanti e le bande di Night City. In Cyberpunk 2077 ogni oggetto, impianto, veicolo, arma o vestito sarà infatti modellato sulla base di quattro stili particolari, ognuno dei quali sarà in grado di imprimere una singolare sfumatura agli ambienti e ai personaggi di gioco. Come viene sottolineato nel filmato a Night City lo "stile" è un fondamento cardine della vita quotidiana, tanto che "non importa che siate morti, conta il modo in cui lo avete fatto".

Cyberpunk 2077 metterà a disposizione quattro stili ben definiti: il Kitsch descritto come "stile sopra la sostanza", l'Entropism che pone "la necessità sopra lo stile", il Neomilitarism che predilige "la sostanza sopra lo stile" e il Neokitsch che va all-in con "stile e sostanza".

Nello stesso episodio di Night City Wire, CD Projekt RED ha mostrato i veicoli che saranno disponibili in Cyberpunk 2077, sottolineando il grande lavoro svolto sul comparto audio con un "dietro le quinte" dedicato.