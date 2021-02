Cyberpunk 2077, era solo questione di tempo: nude mod per Misty, Panam, Judy e Rogue

Sapevamo che prima o poi sarebbe successo: le nude mod di Cyberpunk 2077 sono apparse sul portale Nexus Mod e sono ora disponibili per il download per i giocatori interessati a provare con mano una versione leggermente più osé dell'RPG Sci-Fi sviluppato da CD Projekt RED.

Si inizia con la Rogue Nude Mod che, esattamente come suggerisce il nome, introduce un modello 3D nudo per Rogue, disponibile in tre varianti distinte: "Sweater skin", "Date skin", e "no Cyberware". La mod dedicata invece a Misty, ne sostituisce il modello standard con uno in versione Nude, ma sono presenti anche le versioni topless e con altre opzioni d'abbigliamento.

Per quanto riguarda Panam e Judy, poi, abbiamo la Appearance Menu Mod, tramite cui sarà possibile far spogliare entrambe le ragazze. L'intento della mod, solitamente, sarebbe quello di cambiare semplicemente l'aspetto di NPC e automobili sfruttando il pulsante "Cycle Apperance", o selezionando un apposito preset da una lista.

Infine abbiamo anche la Nude Model Retextures Mod con cui sia il protagonista V che tutti gli NPC femminili del gioco perderanno improvvisamente le proprie vesti.



Tutti i contenuti sono stati caricati su Nexus Mod: se siete interessati ad effettuarne il download, dovrete effettuare accesso sul portale, disabilitare il filtro legato ai contenuti per adulti, e immettere nella barra di ricerca i nomi delle mod di cui sopra.

Recentemente, Elon Musk, che già nelle scorse settimane aveva fatto schizzare alle stelle le azioni di CD Projekt parlando di Cyberpunk 2077, si è detto persino inquietato da alcuni temi trattati all'interno del gioco. Se foste interessati ad approfondire i risvolti narrativi dei vari finali del controverso RPG, vi rimandiamo al nostro ultimo Video Speciale dedicato a Cyberpunk.