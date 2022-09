Cyberpunk 2077: raggiunto un nuovo record di utenti anche su Steam Deck

Cyberpunk 2077 sta rivivendo una seconda vita. Nonostante tutti i difetti che hanno caratterizzato lo sviluppo travagliato di quella che possiamo definire a tutti gli effetti un'opera videoludica e che non vengono meno con il nuovo successo del titolo, il prodotto di CD Project Red continua a raggiungere nuovi record.

La rivincita di Cyberpunk 2077, al di là del successo della serie Netflix "Cyberpunk Edgerunners", deriva sicuramente da una potenzialità del gioco che, per quanto rimanga inespressa, è lodevole. L'offerta ludica proposta dal team di sviluppo merita di essere provato, così come l'avventura che getta il giocatore in quel di Night City è un'esperienza che merita di essere vissuta in pieno, con la sua tanto affascinante bellezza quanto con i suoi innumerevoli difetti.

I giocatori, tuttavia, hanno scoperto le reali potenzialità del prodotto solamente da poco: tra record di utenti attivi in contemporanea sulle varie piattaforme da una parte e la richiesta di accesso ai propri salvataggi in cloud con la chiusura di Google Stadia dall'altra, moltissimi giocatori stanno riscoprendo questo grande universo narrativo, ed altri ancora lo stanno facendo solamente ora per la prima volta. Nelle ultime ore, a tal proposito, Valve ha rilasciato una lista dei titoli più giocati su Steam Deck.

Il mese di settembre ha fatto capitalizzare un nuovo record di utenti su Steam Deck per Cyberpunk 2077, sulla falsa riga del successo dell'ultimo periodo. Infatti, proprio come visto recentemente, durante la scorsa settimana il gioco ha superato il milione di utenti attivi giornalmente, tanto da assicurare, come detto in apertura della notizia, una seconda vita per il prodotto targato CD Project Red.

La presenza di Cyberpunk 2077 nella lista dei titoli più giocati sulla console di Valve non rappresenta certamente una grossa sorpresa, seppure rimanga una notizia estremamente positiva per un prodotto che, al di là di una campagna marketing in fase di pre-lancio abbastanza discutibile, ha ricevuto critiche troppo feroci da parte dell'utenza - seppure legittime in parte -. Dal canto nostro, non ci resta che augurare il meglio a Cyberpunk 2077, soprattutto nell'attesa del DLC Phantom Liberty che quasi sicuramente sarà un altro successo per la compagnia. La direzione intrapresa dalla software house, che ha provato nel corso di questi due anni a rimediare agli errori compiuti con la versione old-gen del gioco che non riceverà il DLC , lascia presagire un controllo della qualità che supererà quello della versione del gioco base.