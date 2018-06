Cyberpunk 2077: la rarità di armi ed equipaggiamenti sarà classificata con i colori

Dopo il trailer mostrato all'E3 2018, si fa un gran parlare in questi giorni di Cyberpunk 2077, il nuovo RPG Sci-Fi in prima persona in via di sviluppo presso CD Projekt, studio conosciuto ed apprezzato la trilogia di The Witcher.

Giungono ora nuovi dettagli sull'ambizioso titolo. Come riferito da VG247, Cyberpunk 2077 avrà una classificazione di armi ed equipaggiamenti "a colori", che indicheranno il grado di rarità ed efficacia dell'item preso in considerazione (viola, ad esempio, sarà il colore di massima rarità, e così via). Un sistema solitamente utilizzato da altri RPG, ma anche da sparatutto MMO recentemente pubblicati, come The Division e i due capitoli di Destiny. Oltre a questo, scopriamo che, nel momento in cui attaccheremo un nemico, appariranno sopra quest'ultimo i classici "numeri volanti", che andranno ad indicare il valore dei nostri danni.

Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4 e Xbox One. CD Projekt ha confermato che al lancio non ci sarà alcuna modalità multiplayer online (non è escluso che le cose possano cambiare dopo la release). Per tutte le informazioni sull'RPG, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.