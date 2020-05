Cyberpunk 2077: dal rating ESRB emergono nuovi dettagli

Come ormai ben saprete, di recente Cyberpunk 2077 è stato classificato dall'ESRB ed è un titolo dedicato esclusivamente ad un pubblico maggiorenne a causa dei suoi contenuti espliciti. Dalla descrizione dell'ente che si occupa di valutare i prodotti videoludici in arrivo sul mercato sono emerse nelle ultime ore tantissime nuove informazioni.

Prima di procedere nella descrizione di alcuni aspetti del gioco presenti nel rating ESRB, vi ricordiamo che potrebbero esserci degli spoiler e vi invitiamo quindi a procedere nella lettura solo ed esclusivamente se non siete spaventati dalla possibilità di incappare in qualche piccola anticipazione.

Dal sito ufficiale ESRB emerge ad esempio la possibilità di interagire con la popolazione di Night City: non è chiaro se si possa davvero parlare con ogni singolo cittadino presente per la mappa o solo con una ristretta cerchia di NPC, ma questo riferimento è sicuramente molto interessante. Nella descrizione non mancano poi citazioni alla presenza di armi da fuoco e strumenti corpo a corpo tra i quali ci sono anche potenziamenti cibernetici, il cui utilizzo permette di ferire brutalmente i nemici e generare esplosioni di sangue e altri effetti splatter. Per quello che riguarda invece l'editor del personaggio, sarà possibile personalizzare le dimensioni dei genitali e del seno del proprio alter ego digitale.

Nella seconda parte della descrizione si entra nello specifico delle situazioni più violente e si cita una sequenza in cui un personaggio procede ad una vera e propria tortura nei confronti di un altro infilandogli dei chiodi sotto le unghie di mani e piedi in un tripudio di urla e sangue. Si parla poi di svariate situazioni nelle quali ai giocatori viene data l'opportunità di avere dei rapporti sessuali con altri cittadini di Night City o prostitute, dando vita a scene che mostrano chiaramente delle nudità a schermo. Non mancano poi riferimenti espliciti a droghe e bevande alcoliche oltre ad un linguaggio scurrile piuttosto frequente.