Cyberpunk 2077 e il rating Maturo: niente censure, perfino in Australia

L'ente australiano per la certificazione e la classificazione dei videogiochi fissa un (più che prevedibile) rating R18+ per Cyberpunk 2077 e, soprattutto, certifica l'assenza di censure sui contenuti maturi del kolossal sci-fi di CD Projekt.

A darne l'annuncio sono i rappresentanti di Bandai Namco, il publisher che si incaricherà di distribuire Cyberpunk 2077 in Europa e, appunto, in Australia. La precisazione degli editori e della rating board australiana scongiura perciò il rischio di qualsivoglia censura per i contenuti più "sensibili" e maturi di Cyberpunk 2077 tra sesso, droge e violenza, per citare i punti salienti della lunga lista compilata di recente da un ente governativo brasiliano.

In questi anni, l'inflessibilità australiana nella classificazione dei videogiochi che presentano riferimenti alla violenza, alla nudità e ad altre tematiche scottanti ha comportato non pochi contrattempi nella commercializzazione di molti titoli, con esempi che hanno riguardato sia i kolossal delle aziende più grandi (basti pensare alla censura di COD WWII nel 2017 o alle modifiche a Left 4 Dead 2 per evitare il ban) che i progetti delle software house relativamente meno affermate o di medio-piccole dimensioni (in tal senso, è emblematico il caso delle modifiche alla versione globale di DayZ).

All'inizio di questa settimana, Adam Badowski di CD Projekt RED ha confermato che Cyberpunk 2077 è stato valutato dalla stragrande maggioranza delle rating board internazionali, il tutto in preparazione dell'arrivo del titolo su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 17 settembre, con lancio successivo su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.