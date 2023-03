Cyberpunk 2077 e Ray Tracing Overdrive: NVIDIA presenta la modalità alla GDC

Dopo l'introduzione del supporto ufficiale a Cyberpunk 2077 su Steam Deck e in attesa della data di uscita di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, arrivano novità per i cieli di Night City.

Il team di NVIDIA ha infatti confermato l'imminente presentazione della modalità Ray Tracing Overdrive del GDR di CD Projekt RED. In occasione della Game Developers Conference 2023, il colosso tecnologico terrà un panel dedicato al nuovo upgrade pensato per il comparto tecnico del gioco. La modalità, nello specifico, mira a introdurre il RTX Path Tracing all'interno di Cyberpunk: 2077, che dovrebbe così dare sfoggio su PC di un immaginario ancora più sfavillante.

Il panel organizzato da NVIDIA sarà presentato al pubblico della GDC 2023 il prossimo mercoledì 22 marzo. Tra i relatori troveranno spazio Pawel Kozlowski e Jakub Knapik, rispettivamente Senior Developer Technology Engineer di NVIDIA e Global Art Director di CD Projekt RED. L'appuntamento avrà una durata di soli trenta minuti, con avvio alle ore 10:30 locali.



In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'implementazione del Ray Tracing: Overdrive all'interno del GDR distopico per PC e console, ricordiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà l'espansione più grande mai realizzata dagli sviluppatori di CD Projekt RED, che mirano dunque a superare il lavoro svolto su The Witcher 3: Wild Hunt.