Cyberpunk 2077: la recensione commentata da Fossa e Ale

Scambiando quattro chiacchiere con la nostra community sul canale Twitch di Everyeye, Alessandro Bruni e Francesco Fossetti hanno commentato la recensione di Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di ruolo a mondo aperto degli autori di The Witcher.

Grazie agli interessanti spunti di riflessione forniti dagli appassionati nel corso dell'ultima diretta in streaming, Fossa e Ale hanno potuto approfondire ulteriormente le questioni aperte dalla nostra recensione in tema di gameplay, trama, progressione ruolistica e coinvolgimento dell'esperienza open world.

Nelle quasi due ore trascorse sul canale Twitch di Everyeye ci siamo anche confrontati con chi, giustamente, teme che i numerosi bug segnalati nella nostra e nelle recensioni internazionali possano pregiudicare il tenore qualitativo e l'immersione offerta dall'opera, soprattutto alla luce della lunghissima attesa patita dai fan e delle inevitabili speranze nutrite dai cultori del genere.

Prima di lasciarvi in compagnia della replica dell'ultimo approfondimento con Francesco Fossetti e Alessandro Bruni, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa nostra guida su come sbloccare armi DLC e vestiti di Cyberpunk 2077 gratis prima dell'uscita del capolavoro GDR di CD Projekt RED, prevista per il 10 dicembre su PC, Google Stadia, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità.