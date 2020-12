Cyberpunk 2077: recensione, guide, video, speciali, approfondimenti e tutte le novità

Manca poco al lancio di Cyberpunk 2077! Dal 10 dicembre il nuovo gioco di CD Projekt RED raggiungerà gli scaffali dei negozi, per l'occasione abbiamo deciso non solo di trasmettere una lunga maratona su Twitch ma anche di inaugurare una pagina speciale sul nostro sito, con tutte le novità e gli aggiornamenti su Cyberpunk 2077.

Nel nuovo hub di Cyberpunk 2077 troverete ogni giorno nuovi contenuti editoriali su questo ambizioso blockbuster, non solo la recensione ma anche video, approfondimenti, notizie, guide e tutto quello che serve per esplorare Night City, la città che fa da sfondo alle vicende narrate nel nuovo gioco degli autori di The Witcher 3 Wild Hunt.

Vi invitiamo a salvare la pagina di Cyberpunk 2077 tra i preferiti del vostro browser e tornare a visitarla ogni giorno, le novità, ve lo assicuriamo, non mancheranno, nell'ottica di fornirvi una copertura editoriale estremamente approfondita su uno dei giochi più attesi degli ultimi anni.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, compatibile sin dal day one con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'upgrade next-gen è atteso nel corso del 2021. Non dimenticate di seguire la maratona Cyberpunk 2077 il 9 dicembre, in onda sul canale Twitch di Everyeye.it, una giornata interamente dedicata a Cyberpunk 2077 aspettando l'arrivo del gioco nei negozi.