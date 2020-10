Cyberpunk 2077, le recensioni su Metacritic: CD Projekt punta a una media superiore a 90

In occasione dell'ultimo incontro con gli investitori, la dirigenza di CD Proekt RED ha spiegato in maniera diffusa le ragioni del rinvio di Cyberpunk 2077.

Ma durante una lunga sessione di Q&A c'è stato modo di approfondire anche altri aspetti del lavoro e delle aspettative della software house polacca. In particolare, il team ha ribadito di avere obiettivi decisamente ambiziosi in termini di qualità del prodotto finale per quanto concerne Cyberpunk 2077. "Per quanto riguarda Metacritic, - ha dichiarato Michael Nowakowski, membro del Consiglio Direttivo di CD Projekt RED - continuiamo a puntare a un gioco da 90 e oltre, nulla è cambiato sotto questo punto di vista. Questo rimane l'obiettivo e questa è effettivamente la ragione principale per posticipare la pubblicazione. Vogliamo dare al gioco una rifinitura aggiuntiva. Preferiamo sentirci leggermente in imbarazzo in questo momento di fronte a voi piuttosto che sentirci in imbarazzo di fronte ai giocatori una volta che il gioco sarà uscito".



Da queste parole appare evidente come il team di sviluppo punti a presentare al pubblico la miglior incarnazione possibile di Night City. Durante la medesima sessione di Q&A è stato peraltro più volte ribadito come una buona impressione iniziale nei confronti del gioco sia essenziale per garantire a Cyberpunk 2077 un successo di vendite nel lungo periodo. Durante l'incontro, infine, c'è stato modo di accennare brevemente anche al prossimo gioco di CD Projekt RED.