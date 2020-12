Cyberpunk 2077 e valutazioni: molti recensori non hanno ancora ricevuto il gioco

Ormai ai blocchi di partenza, gli sviluppatori di CD Projekt RED sono pronti per il debutto della propria nuova produzione, con gli orari di sblocco di Cyberpunk 2077 ormai comunicati alla community.

In attesa del fatidico giovedì 10 dicembre, tuttavia, emergono segnalazioni legate a difficoltà riscontrate da diverse testate nell'avviare le procedure di valutazione del gioco. Sembra infatti che molti recensori non abbiano ancora ricevuto il proprio codice review di Cyberpunk 2077. A renderlo noto è in particolare la redazione di Forbes, in un articolo a firma di Dave Thier, Senior Contributor presso la testata del quale riportiamo le parole:

"Sino ad ora, - scrive - la distribuzione dei codici del gioco sembra essere un po' a macchia di leopardo: ovviamente non posso parlare a nome di tutte le testate e sono fiducioso che che alcune persone avranno probabilmente avuto più tempo. Ma io devo ancora ricevere il codice, e so che molte altre persone si trovano probabilmente nella medesima situazione. Quindi, a questo punto, anche se ricevessi il mio codice esattamente in questo istante, mentre scrivo questo articolo, sarebbe materialmente impossibile realizzare una recensione in tempo per l'uscita".



La testimonianza del redattore di Forbes sembra dunque suggerire che al lancio di Cyberpunk 2077 potrebbero essere disponibili un numero minore di recensioni rispetto a quanto atteso dal pubblico. In attesa di saperne di più, sulle pagine di Everyeye trovate un nuovo assaggio del doppiaggio italiano di Cyberpunk 2077.