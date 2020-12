Cyberpunk 2077 Recensioni: i voti su Metacritic a una settimana dal lancio

E' passata una settimana dal lancio di Cyberpunk 2077, con numerose polemiche dovute allo stato non perfetto del gioco, in particolar modo su PlayStation 4 e Xbox One. Sette giorni dopo, vediamo come si sono evoluti i voti su Metacritic.

Nel momento in cui scriviamo la versione PC ha un Metascore di 87/100, inferiore al 90/100 del debutto mentre su Xbox One la media è di 55/100 e su PS4 54/100, non pervenuta la versione per Google Stadia. Il voto degli utenti invece è pari a 3.7/10 per la versione PlayStation 4, 4.2 per la versione Xbox One e 7.0 per la versione PC.

Una situazione delicata che ha visto il Metascore di Cyberpunk 2077 cambiare nel giro di pochissimi giorni, purtroppo i problemi tecnici riscontrati e i vari bug hanno spinto le principali testate internazionali a pubblicare recensioni aggiornate e approfondimenti per cercare di capire cosa sia effettivamente andato storto nel processo di sviluppo e approvazione, sopratutto per quanto riguarda le versioni console.

Noi stessi abbiamo pubblicato un'altra recensione di Cyberpunk 2077 per parlare dello stato di salute delle versioni per le piattaforme old-gen. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Cyberpunk 2077 per PC pubblicata il 7 dicembre allo scadere dell'embargo imposto dal publisher.