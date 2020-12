Cyberpunk 2077 è già da record: oltre 1 milione di giocatori in contemporanea su Steam

Mentre si segnalano problemi per Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, la community PC attiva sul titolo in queste ore sembra essere più vasta che mai, almeno su Steam.

Nel giorno del lancio dell'attesissimo RPG di CD Projekt RED, la piattaforma di Valve ha registrato un picco di oltre un milione di giocatori dediti in contemporanea all'esplorazione di Night City. In particolare, i dati si attestano su 1.003.264 utenti, valore che assegna a Cyberpunk 2077 il nuovo scettro di gioco single player in grado di radunare la maggior estensione di pubblico sotto la bandiera di un'unica produzione. Il record era stato sino ad ora detenuto da Fallout 4, che aveva però potuto contare su di "soli" 472.962 giocatori contemporaneamente attivi su Steam.



Un risultato impressionante, capace di avvicinare Cyberpunk 2077 anche ai picchi di giochi multiplayer di enorme successo su PC. I picchi di utenza di DOTA 2 e CS:GO si attestano ad esempio rispettivamente sui 1.295.114 e 1.308.963 giocatori contemporanei su Steam. A ciò va aggiunto il fatto che il gioco CD Projekt RED è disponibile anche su GOG ed Epic Games Store, senza contare GeForce Now, Google Stadia, Xbox One/Xbox Series S/Xbox Series X e PlayStation 4/PlayStation 5.



E voi, state già facendo passare il tempo in Cyberpunk 2077?