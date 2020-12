Cyberpunk 2077 da record su Steam: 1 milione di giocatori connessi, battuto Fallout 4

Che Cyberpunk 2077 fosse destinato ad infrangere dei record, in fondo era risaputo: stiamo parlando di uno dei giochi più lungamente attesi della storia dei videogiochi, ed erano milioni gli utenti che non vedevano l'ora di catapultarsi tra i neon di Night City.

Stamattina abbiamo appreso che Cyberpunk 2077 si è rivelato il gioco più preordinato di sempre: con ben otto milioni di prenotazioni, ha battuto il precedente record di Sua Maestà Grand Theft Auto 5 (7 milioni di preordini) che resisteva fin dal 2013. Ora apprendiamo che ne ha battuto anche un altro, anche se relegato al mondo PC: poco dopo il lancio ufficiale avvenuto all'una di notte, è stato registrato un picco di oltre un milione di giocatori connessi in contemporanea a Cyberpunk 2077 su Steam - 1.003.264 per l'esattezza, un dato portentoso che lo allinea a giganti multiplayer del calibro di DOTA 2 e Counter Strike: Global Offensive.

Avendo battuto il precedente record detenuto da Terraria con 490 mila giocatori collegati contemporaneamente (seguito subito dopo da Fallout 4 con 473 mila), Cyberpunk 2077 può ora essere considerato come il gioco single player più giocato di sempre su Steam, e il quarto gioco in assoluto nella storia della piattaforma. Davanti a lui solamente PUBG (con un picco di 3,25 milioni di utenti connessi in contemporanea), DOTA 2 e CS:GO (entrambi con picchi di 1,3 milioni di giocatori).

Avete già visto la nostra copertina dedicata a Cyberpunk 2077?