Cyberpunk 2077 ha già recuperato i costi di sviluppo e marketing; su PC è record assoluto

Nonostante il momento negativo in borsa - il valore delle azioni di CD Projekt RED è crollato del 29% - ai ragazzi polacchi non mancano affatto i motivi per cui festeggiare.

Quest'oggi CD Projekt S.A., la società madre di CD Projekt RED, ha comunicato ai propri azionisti che con i soli preordini di Cyberpunk 2077, che ammontano a 8 milioni, sono già stati interamente coperti i costi di sviluppo e le spese per il marketing, e che il blockbuster GDR ha cominciato a generare guadagni per le casse della compagnia ancor prima di essere effettivamente lanciato sul mercato.

Il 59% delle otto milioni di copie sopramenzionate sono state preordinate su PC, per un totale di ben 4,72 milioni. Si tratta del più grande lancio della storia su PC, che eclissa il precedente record di 3,7 milioni di unità registrato appena pochi giorni fa dall'espansione Shadowlands di World of Warcraft. La rimanente fetta del 41%, composta da 3,28 milioni di copie, va spartita fra tutte le console.

Questi dati, ribadiamo, fanno riferimento ai soli preordini. Ciò significa che molto presto verranno ampiamente ritoccati verso l'alto. Secondo Bloomberg, Cyberpunk 2077 ha tutte le carte in regola per raggiungere quota 17 milioni di copie entro le prossime due settimane, eguagliando la performance registrata da Red Dead Redemption 2 nel 2018.